كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج، من أحد المستشفيات باستقبالها عامل، مقيم بدائرة المركز، مُصاب بعيار ناري بالصدر وتوفى أثناء إسعافه.

أب ونجله ينهيا حياة عامل بعد التعدي عليه بسوهاج

وبسؤال والدته اتهمت عامل ووالده، مقيمان بدائرة المركز، بالتعدي على نجلها بالضرب وأطلق أحدهما عيار ناري تجاهه من سلاح كان بحوزته، فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم في الواقعة فرد محلي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من جهة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة حدوث مشاجرة ووفاة عامل بالإسكندرية.

كانت البداية عندما تبلغ لقسم شرطة سيدي جابر بمديرية أمن الإسكندرية، بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من طرف أول عامل، له معلومات جنائية، به عدة جروح قطعية متفرقة بالجسم، طرف ثاني شخصين لهما معلومات جنائية، مصاب أحدهما بجرح طعني بالجسم وتوفى عقب وصوله للمستشفى، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، بسبب حدوث مشادة كلامية على خلفية خلافات سابقة بينهم، تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التعدي على بعضهم باستخدام أسلحة بيضاء، ما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها والتي أودت بحياة المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جهة اخرى قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 3 مصرين بدولة قطر، إداريًا.

المتهم بقتل 3 مصرين بدولة قطر

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم يعمل مبلط سيراميك ويبلغ من العمر 43 عامًا، من عزبة المرجوشي- بهتيم- شبرا الخيمة- القليوبية، وأنه قتل عمدًا اثنين من المجني عليهم خلال استضافتهما إياه بمحل سكنهم بسلاح أبيض "سكين"، حيث عاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهما قاصدا قتلهما؛ ما أحدث بهما الإصابات الموصوفة والمبنية تقرير الطب الشرعي- المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى تلتها، وهي أنه في ذات الزمان والمكان قتل عمدا المجني عليه عبد السلام محروس محمد مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله المجني عليهما، وأعد لذلك الغرض السلاح الأبيض المستخدم في قتل المجني عليهما، حال حضوره للمسكن.



وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم ارتكب كلتا الجنايتين بقصد تسهيل ارتكابه لجنحة سرقة، حيث سرق المنقولات المبينة وصفا بالأوراق المملوكة للمجني عليهم- المبينة أسماؤهم بالجنايتين السابقتين؛ بأن استولى على هواتفهم المحمولة وجهاز الحاسب الآلي المحمول "لاب توب" المملوك للمجني عليه علي شعبان على؛ على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز وأحرز سلاح أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.

ومن جهة اخرى امرت جهات التحقيق بالهرم ، بحبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، بتهمة قتل عمه برصاصتين الأولى في الرأس والثانية في الصدر داخل منزل العائلة بمنطقة الطوابق بالهرم ولاذ بالفرار.