ختام الدورة الرمضانية بحضور نجوم الكرة.. وإقامة بطولة دورى الشركات قريبًا

اختتمت وزارة الطيران المدنى دورتها الرمضانية للشركات القابضة التابعة التى أقيمت الدورة تحت رعاية الفريق محمد عباس وزير الطيران التى حضرها نجوم كرة القدم الدورة، حيث فاز فريق هيئة الميناء الجوى بالبطولة بعد تغلبه على شركة الخدمات الأرضية لمصر للطيران فى المباراة النهائية التى أقيمت على ملعب نادى ايرو سبورت... وصرح كابتن خالد رفعت رئيس اللجنة الرياضية العاليا للنشاط الرياضى بالشركة القابضة لمصر للطيران بأن الدورة الرمضانية لعام ٢٠٢٤ ضمت ١٨ فريقًا مفتوح السن من جميع الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى ومصر للطيران القابضة والشركات التابعة والقابضة للمطارات والشركات التابعة، حيث فاز فريق شركة هيئة الميناء على الخدمات الأرضية بنتيجة ٢-١ وتوج بكأس البطولة. وأكد رفعت نجاح تنظيم البطولة وحضور نجوم كرة القدم القدامى من بينهم كابتن خالد جلال ورضا عبدالعال وهشام يكن والحكم الدولى جمال الغندور وكثير من النجوم ورؤساء الشركات والجمهور من أبناء العاملين بالقطاع، وأن البطولة تحمل عنوان الروح الرياضية بين الزملاء وأخوات القطاع الواحد والمنافسة الرياضية الشريفة بين اللاعبين الممثلين للشركات.

وقال نحن بصدد وضع خطة مع اللجنة العليا للنشاط الرياضى للإعلان عن دورى عام على مدار السنة للعام الحالى.. قدم رفعت الشكر للمهندس محمد عادل حسنى رئيس مجلس إدارة شركة الشبة المصرية للتعاون فى رعاية الدورة الرمضانية والمجهود المبذول لظهور البطولة بالشكل اللائق باسم وزارة الطيران المدنى.