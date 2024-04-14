فوزى يشدد على ضرورة التطوير والالتزام للحفاظ على اسم الشركة الوطنية

برج العرب ضمن جولات رئيس مصر للطيران للخدمات الأرضية لتفقد الأعمال

قام المهندس إبراهيم فوزى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى اليوم بزيارة لمحطة برج العرب لمتابعة حجم العمل بالمحطة واخر مستجدات نظام التشغيل فيها ورافقه فى الزيارة المهندس حسام الصاوى مساعد رئيس مجلس الإدارة مهندس وليد الديب رئيس قطاع التشغيل وعبدالله إدريس مدير عام الاتصالات.. وكان فى استقبالهم بالمحطه المهندس فادى غانم مدير المحطة رئيس قسم الوكالة رئيس قسم التحميل ورئيس قسم الشئون الإدارية ورئيس قسم المهبط ورئيس قسم النقل البرى ومشرفى المحطة.

وبعد الوصول تم المرور على العاملين لتقديم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم، والاطمئنان عليهم.. ثم شارك والقيادات المرافقة العاملين مائدة الإفطار فى جو رمضانى مبهج وجميل.. وناقش فوزى أنظمة العمل والموضوعات المهمة بالمحطة وإعداد العمالة بها، ثم استمع لمطالب العاملين وتنفيذ ما يفيد الشركة والعاملين فيها، وتابع أيضاً خطة الصيانة الدورية للمعدات ثم قام فوزى بالمرور على المطار وتفقد مبنى الركاب الجديد (صالة ٢) والمزمع افتتاحه فى بداية شهر مايو 2024 وفى نهاية زيارته أثنى على المحطة والعاملين فيها، وذلك للمجهود الملحوظ، مشددًا على ضرورة السير على نفس نهج العمل والالتزام للحفاظ على اسم شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.