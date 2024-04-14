ضبط 10 طن سماد مجهول المصدر خلال حملات بأولاد صقر في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قامت ادارة تموين أولاد صقر بحملة تفتيشية برئاسة محمد شعير مدير الادارة، والسادة مفتشي الإدارة وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي:

· تحرير المحضر رقم ٣٦٨٨ لسنة ٢٠٢٤ جنح مركز أولاد صقر لحيازة سماد مجهول المصدر، وتم التحفظ على ١٠ طن سماد محسن مجهول المصدر.

· تحرير المحضر رقم ٣٦٨٩ لسنة ٢٠٢٤ جنح أولاد صقر لعرض وبيع سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد ٧٠ لاصق.

· تحرير المحضر رقم ٣٦٩٥ لسنة ٢٠٢٤ جنح أولاد صقر لبيع سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد ٧٠ لاصق.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بتشكيل حملة تفتيشية برئاسة المهندس مصطفى عبد القادر مدير الادارة ومصطفى بيومي رئيس الرقابة التموينية بالإدارة، حيث قامت الحملة بالمرور على المخابز البلدية بدائرة المدينة وتم المرور على ١٧ مخبز بلدي وأسفرت الحملة عن تحرير تقارير لأصحابها المخالفين وجاءت علي النحو التالي:

· تحرير ٥ تقارير مخالفة للمخابز للتوقف عن الإنتاج.

· تحرير تقرير مخالف لأحد المخابز لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وتحرير عدد 2 تقرير مخالف لعدم نظافة ادوات العجين و تحرير ٣ تقارير مخالفة لعدم مطابقة الخبز للمواصفات القانونية.

تكثيف الحملات التفتيشية على الأنشطة التجارية

وكلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد، مدير عام الرقابة التموينية بمديرية تموين الشرقية، بالاشتراك مع قطاع وسط الشرقية، وإدارة تموين فاقوس، والتفتيش الصيدلي، وهيئة الدواء بالشرقية، وذلك بناءً على معلومات واردة إلى مديرية التموين، والتي تفيد قيام أحد أصحاب المخازن غير المرخصه بناحية مركز فاقوس بتجميع كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية.

وبناءً عليه قامت الحملة بمفاجئة المخزن المشكو في حقه وبالتفتيش داخل المخزن تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والكريمات والتي تقدر بحوالي 100000 عبوة من الأدوية المختلفة ومستحضرات التجميل غير مصحوبه بالمستندات الداله على مصدرها، وبالتفتيش تبين أن المخزن غير حاصل على موافقة هيئة سلامه الغذاء وهيئة الدواء المصريه ومخالفاً للإشتراطات الصحيه طبقاً لما جاء بتقرير هيئة الدواء المصريه ، فتم مصادرة المضبوطات و تحرير محضر رقم 4331 لسنة 2024 جنح مركز فاقوس ضد صاحب المخزن المخالف و عرض المحضر علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.