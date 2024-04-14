قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، بشن حملات أمنية مكبرة لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

سقوط 3 تجار مخدرات في قبضة الأمن بالقاهرة

كما ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما كيلو جرام لمخدر الأستروكس وفرد خرطوش وطلقتين وميزان حساس.

وضبط عاطل، بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته 2700 قرص مخدر لعقاري ترامادول وتامول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

برصاصتين في الرأس والصدر ..حبس عاطل شرع في قتل عمه بالهرم

كما امرت جهات التحقيق بالهرم ، بحبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، بتهمة قتل عمه برصاصتين الأولى في الرأس والثانية في الصدر داخل منزل العائلة بمنطقة الطوابق بالهرم ولاذ بالفرار.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أحد المواطنين، بوجود مصاب بطلق ناري بشارع مصطفى رشوان بمنطقة الطوابق فيصل، بسبب خلافات داخل منزل إحدى العائلات.

على الفور انتقل إلى مكان البلاغ رجال المباحث، ووجدوا رجل مسن ملقى وسط بركة من الدماء وبه إصابة عبارة عن رصاصة في الرأس وأخرى في الصدر، أطلقهما نجل شقيقه، عاطل، على عمه بعد نشوب مشاجرة بينهما، بسبب قيام الأخير بالمعيشة في منزل المجني عليه دون رضاه وإثارة المشاكل وسط الأسرة فقرر طرده بالعنوة، ما دفع المتهم للشروع في قتله ثم لاذ بالفرار

بـ 2,5 مليون جنيه.. ضبط مصنع لتصنيع مخدر الإستروكس فى المقطم

كما نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة لقيامه بتصنيع مخدر الإستروكس والإتجار به بالقاهرة وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 2,5 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عنصر إجرامى شديد الخطورة بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم وضبط بحوزته (كمية من الإستروكس المخدر وزنت 38 كيلو جرام – 2 سيارة – فرد خرطوش وعدد من الطلقات –مبلغ مالى– مشغولات ذهبية - أدوات ومعدات التصنيع– عدد من الأقراص المخدرة).

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى والمشغولات الذهبية من متحصلات نشاطه وتقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة 2.5 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.