باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات: سيناريو الحرب المفتوحة الأخطر للتصعيد الإيراني

أكد محمد فوزي الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات، أن خطورة التصعيد الإيراني الذي حدث يوم أمس تجاه إسرائيل لا يرتبط بنتائجه؛ لأن هناك تفاوت في تقييم أثر هذه العمليات.

التصعيد الإيراني تجاه إسرائيل:

وأشار “فوزي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المُذاع على شاشة “إكسترا نيوز”، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة ويارا مجدي، إلى أن الخطر الأكبر المرتبط بها هو رد الفعل الإسرائيلي وما يتبعه من تداعيات ومزيد من التصعيد، وصولًا إلى سيناريو الحرب المفتوحة الذي يعد من أخطر السيناريوهات الحالية.



وأضاف أن دعوة إسرائيل ومصارعتها لعقد جلسة لمجلس الأمن، هي خطوة تستهدف تحقيق أهداف، منها ضمان وجود إدانة دولية للتحرك الإيراني، وضمان وجود قاعدة شرعية دولية تستطيع إسرائيل تصديرها للعالم لتفجير رد فعلها المحتمل ضد الهجمات الإيرانية، متمثلة في تنديد مجلس الأمن لهذه الهجمات، موضحًا أنه يعتقد أن إسرائيل سوف تحاول توظيف هذه العمليات وجلسة مجلس الأمن.

وشدد على أن إسرائيل ستعمل على توظيف هذا الهجوم من قبل إسرائيل عليهم من أجل لعب دور الضحية التي تم الاعتداء عليها من أجل تحسين العلاقات بالمجتمع الدولي.

