محافظ الشرقية يشيد بمبادرة الشباب والرياضة لاستقبال المواطنين بالأندية ومراكز الشباب

خلال إجازة عيد الفطر المبارك..

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "العيد احلى بمراكز شباب مصر" لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بها ضمن خطتها لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

وأكد محافظ الشرقية، أهمية استغلال أيام العطلات والإجازات الرسمية لفتح مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية والمكتبات العامة أمام طلاب المدارس والجامعة والشباب لاستثمار أوقات فراغهم ولممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم في كافة المجالات الاستفادة من طاقاتهم الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أن مبادرة الوزارة استهدفت استقبال المواطنين بمراكز شباب المحافظة لممارسه الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية خلال اجازة عيد الفطر المبارك لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز شباب المحافظة علي مدار أيام إجازة عيد الفطر المبارك شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين للاستفادة من الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والترفيهية التي تقدمها مراكز الشباب للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق ايجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرفه يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

وأشاد محافظ الشرقية، بالدور الفعال لنوادي الفتاة والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، قامت المديرية بتنظيم فعاليات ورشه الحرف اليدوية والتراثية (الزخرفه والرسم على القماش) وذلك بمشاركة عضوات أندية الفتاه والمرأة بمركز التنمية الشبابية بمدينة العاشر من رمضان.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، قيام تغريد صلاح هاشم، بتعليم الفتيات المشاركات فن الرسم علي القماش والأدوات المستخدمة وطرق الرسم لتغيير شكل الملابس التقليدية الي قطع عصرية جذابه والذي يأتي دعما للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءه الفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في توفير حياه أفضل لهن.

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على دور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة للوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة، قامت إدارة أندية الفتاة والمرأة بالمديرية بتنظيم ندوة تثقيفية عن ( دور المرأة فى تنمية المجتمع وتحقيق المساواة بين الجنسين) وذلك بمركز شباب الصوالح التابع لإدارة شباب فاقوس شرق وبمشاركة 50 فتاه من عضوات نادي الفتاه والمرأة بالمركز.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام الدكتور احمد الشافعى مدرب تنمية بشرية معتمد من الوزارة، بتقديم الندوة والتي أوضح خلالها دور المرأة في إعداد وتنشئة الفرد والاسرة وبناء المجتمعات الاوطان باعتبارها نصف المجتمع وبين كيف ازدهر دور المرأة في سوق العمل خلال العقود القليلة الماضية نتيجة عدة عوامل سمحت لها اثبات نفسها في مختلف مجالات العمل كمعلمة وطبيبة ومهندسة وغيرها من المهن وكذلك تقلدها لمناصب سياسية وقيادية علي المستوي المحلي والدولي .