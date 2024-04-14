يد الأهلي تستعد للسوبر الأفريقي بمحاضرات ديفيز

تواصل بعثة الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي المتواجدة حاليا في دولة الجزائر تواصل الاستعداد لخوض بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية.

وأدى الفريق تدريبات بدنية في الجيم وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهازا لفني بقيادة ديفيد ديفيز

‏‎ يعقد المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو للاعبين في الرابعة عصرًا بتوقيت الجزائر (الخامسة بتوقيت القاهرة)، ثم يتجه الفريق إلى الصالة لخوض المران الثاني في تمام السادسة مساء بتوقيت الجزائر السابعة بتوقيت القاهرة.

‏‎ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن حميد -عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - أبو الفتوح أحمد «حماصة».