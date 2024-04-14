مدينة نيفرلاند الترفيهية العالمية بالغردقة تتألق مع بداية موسم الصيف

احتفلت مدينة نيفرلاند الترفيهية بالغردقة بإضافة العديد من الألعاب الترفيهية الجديدة والتى تواكب التطور العالمى فى الترفيه واستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضى لأرضاء كل أفراد الأسرة من كل الأعمار.

وأكد كامل أبو على - رئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس للفنادق بأن المجموعة لا تدخر جهدا فى تطوير مدينة نيفرلاند الترفيهية Neverland City Hurghada بكل الألعاب والأفكار خارج الصندوق من أجل أرضاء نزلاء المدينة الترفيهية من كل جنسيات العالم وقد أعلن أبو على عن أول وأكبر صالة للتزلج داخل مدينة الغردقة بالبحر الأحمر Open-Air Skating Rink وأيضا ولأول مرة بمصر عن لعبة السيارات التصادمية داخل حمامات السباحة Bumper Boats وأيضا أعلن عن أول وأكبر منطقة لألعاب الأطفال بالواقع الأفتراضى داخل منتجعات مصر Virtual Reality Kids Area.

الجدير بالذكر أنه تم افتتاح مدينة نيفرلاند كأكبر مدينة العاب مائية ترفيهية بمصر والشرق الأوسط بحضور وزير السياحة والآثار أحمد عيسى ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر فى ديسمبر ٢٠٢٢.

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