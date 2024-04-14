حملات لتوعية المواطنين بترشيد المياه والحفاظ على البيئة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث وتعريفهم بالمسؤولية المجتمعية تجاه ترشيد استهلاك المياه من خلال نشر ثقافة الحد من الاسراف، وذلك في ظل ارتفاع النمو السكاني وثبات حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل.

وفي هذا الإطار أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى قيام فريق التوعية بالشركة بإطلاق حملات توعوية ميدانية بمدينه أبو كبير، وذلك لتوعية المواطنين بخطورة إهدار المياه المستخدمة في تنظيف المنازل وغسيل السجاد وكذلك خطورة إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي والذي يؤدي الي انسدادها وحدوث أعطال بها مما يضطر الشركة إلى قطع المياه عن المنازل للتعامل مع اصلاح تلك الأعطال، لافتا إلى أن الحملات التوعوية تضمنت توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الحفاظ على المياه واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع علي عاتق الجميع وكذلك الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، مشيراً إلى أن الشركة تبذل قصارى جهدها لإيصال كوب ماء نظيف لكل منزل.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتسعى جاهدة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة تُساهم في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030 .

ورحب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بزيارة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمحافظة لمتابعة سير إنتظام العمل بمحطات مياه الشرب بالمحافظة، والتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها الفعلية لضمان وصول مياه الشرب للمستفيدين.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مأخذ ومحطة تنقية مياه بلبيس، بطاقة تصميمية 207 آلاف م3 يومياً، في حضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والدكتور محمد حسن رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، والدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، والمهندس عامر كمال ابو حلاوه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، وعدد من نواب البرلمان.

أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، على ضرورة الإلتزام بأعلى معايير الجودة في إدارة وتشغيل المحطة ، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية من أجل الحفاظ على المحطة، وإطالة عمرها الإفتراضي، والحفاظ على الإستدامة و تقديم خدمة مياه الشرب للمواطنين بأعلى جودة.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ الشرقية ومرافقوهم داخل المحطه واستمعوا لشرح من مسئولى المحطة عن موقف خدمات مياه الشرب فى مركز بلبيس ، والذى يقطنه 910 ألف نسمة، ويتم تغذيته بالمياه من خلال مجموعة من المحطات بإجمالى طاقة تصميمية 370 ألف م3 يومياً ، يتم نقلها من خلال شبكات بأطوال 915 كم.

شهدت جولة الوزير والمحافظ داخل محطه تنقية مياه بلبيس استعراض نتائج تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة " TSM" بمحطة مياه بلبيس ، فى التشغيل والصيانة ، والأمن والسلامة والصحة المهنية، ومراقبة وضبط الجودة، وإدارة الموارد البشرية، حيث أكد مسئولو الشركة، أن إجمالى الوفر السنوى نتيجة تطبيق برنامج "TSM" فى محطة مياه بلبيس، 1.52 مليون جنيه.