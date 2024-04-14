عبد الله غراب: المخابز السياحية غير ملتزمة بسعر أو وزن محدد

عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز قال فى اتصال هاتفى" بالوفد " أن مشكلة العيش السياحى والعيش الافرنجي "الفينو" هو عدم التقييد بوزن أو سعر لذا نجد أن الأوزان والأسعار تختلف من

منطقة لأخرى فنجد أن سعر الرغيف فى المناطق الشعبية يختلف عن سعره فى المناطق الراقية وكذلك الوزن لذا فالموضوع يخضع للعرض والطلب ،مؤكدا أن الخبز المدعم سعره ثابت عند ٥ قروش ووزنه ثابت عند ٩٠ جرام

وأشار غراب إلى أن سعر طن الدقيق انخفض إلى ١٦.٥ الف جنيها خلال اليومين الماضيين بقيمة ١٠٠٠ جنيها تقريبا لبعض الاصناف وهو انخفاض ليس كبيرا كما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى ولكن لابد ان يشعر المواطن بتخفيض فى الأسعار ولو بسيط

وأوضح "غراب" أنه لا يوجد تسعيرة محددة للخبز السياحى كما هو الحال فى الخبز المدعم ولكن كون المخابز السياحية غير ملتزمة بوزن أو سعر محدد لا يعنى أن السوق يتحول إلى فوضي سعرية ،كل مخبز يضع السعر الذى يريده فهناك اتفاق بين شعبة المخابز وأصحاب المخابز بأن السعر لا يتخطى رقم معين .

وناشد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية أصحاب المخابز بوجود مردود فى الأسعار بعد انخفاض سعر الدقيق خاصة وأن الدقيق هو المعيار الأهم فى تحديد سعر البيع للمستهلك ،مشيرا الى ان المشكلة تتمثل فى عدم وجود ثقة بين التاجر والمستهلك



طالب خالد صبري المتحدث باسم شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية عبر صفحة الغرفة على موقع التواصل الاجتماعى أصحاب المخابز السياحية العاملة بالسوق المصري، بتخفيض الأسعار بعد انخفاض أسعار الدقيق بقيمة وصلت إلى ٢٠٠٠ جنيها للطن

وقال "صبرى " أن الجهات الرقابية تعمل جاهدة على ضبط السوق المصرية، ومنع التلاعب بين التجار لضبط حجم المنتج ومنع احتكار الدقيق، موضحا أن الأسعار لابد أن تنخفض بعد نزول سعر طن الدقيق.



وفى الإسكندرية قالت شعبة المخابز ان سعر طن الدقيق انخفض الى 15500 بدلا من 24500ج اى بقيمة 9000جنية

مطالبة المخابز السياحية بتخفيض السعر مؤكدة أن جركن الزيت 20لتر انخفض من 1850جنيه الى 1100جنيه اى بقيمة 750جنية وانخفض سعر شيكارة الفول 25كيلو من 1300جنيه الى 900جنيه يعني بقيمة 400جنية .



