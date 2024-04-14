ميزات GalaxyAI من سامسونج قادمة إلى المزيد من الأجهزة قريبًا

أكدت سامسونج أنه سيتم طرح ميزات Galaxy AI على المزيد من أجهزة سامسونج هذا العام. في إعلان يتعلق بتوسيع اللغات المدعومة لميزات الذكاء الاصطناعي للشركة، قامت سامسونج بإدراج الأجهزة التي تدعم حاليًا Galaxy AI. تنتهي المذكرة بعبارة "المزيد قريبًا".

"ستكون لغات ولهجات Galaxy AI المدعومة حديثًا متاحة للتنزيل كحزمة لغة من تطبيق الإعدادات عبر جميع الأجهزة التي تدعم Galaxy AI. ويشمل ذلك سلسلة Galaxy S24، وسلسلة Galaxy S23، وGalaxy S23 FE، وGalaxy Z Flip5، وقالت سامسونج في مذكرة صحفية: "وسلسلة Galaxy Tab S9، مع المزيد قريبًا".



ظهر Galaxy AI، جنبًا إلى جنب مع "Circle to Search" الذي يعتمد على الإيماءات، لأول مرة جنبًا إلى جنب مع أحدث الهواتف الذكية من سلسلة Galaxy S24 الرائدة للشركة وتم طرحه على الأجهزة المتطورة الأخرى الشهر الماضي، مع تحديث One UI 6.1. في حين أن سلسلة Galaxy S22 غير مدرجة في قائمة الأجهزة المدعومة، تشير تقارير وسائل الإعلام إلى أن ميزات الذكاء الاصطناعي قد تنتقل إلى الهواتف الذكية من سلسلة Galaxy S 2022 أيضًا.

في الشهر الماضي، نقلاً عن رئيس قسم الهواتف المحمولة في سامسونج، روه تاي مون، أفاد موقع 9To5Google أن عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي يراجع حاليًا إمكانية جلب ميزات Galaxy AI إلى أجهزة سلسلة Galaxy S22. يتوفر GalaxyAI على الهاتف الذكي Galaxy S23FE، والذي يعمل بنفس مجموعة شرائح Exynos 2200 التي ظهرت لأول مرة في سلسلة Galaxy S22. يشير هذا إلى أنه من المحتمل أن تقوم سامسونج في النهاية بجلب ميزات Galaxy AI إلى الهواتف الذكية الرائدة منذ عامين.

إلى جانب الهواتف الذكية من سلسلة Galaxy S22، تعد أجهزة سامسونج القابلة للطي من عام 2022 – Galaxy Z Fold 4 وGalaxy Z Flip 4 مرشحة محتملة لتلقي علاج Galaxy AI.