الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

خبير تكنولوجيا المعلومات: 10 ملايين ساعة مشاهدة يوميا للمقاطع القصيرة

تطبيقات الإنترنت
تطبيقات الإنترنت

علق المهندس أحمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات، على إصدار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤشرات استخدام تطبيقات الإنترنت خلال 24 ساعة في رمضان 2024، مشددًا على أن هناك زيادة ملحوظة على مستوى استخدام خدمات الإنترنت المحمول بنسبة 74% في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت المحمول لـ9 ملايين مستخدم. 

تعليق مهم من خبير تكنولوجيا المعلومات:

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وأكد “طارق”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على “القناة الأولى”، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن هذه نسبة الـ74% تشمل جميع المستخدمين للإنترنت، موضحًا أن هذه النسبة تتوسع على مقاطع الفيديو القصيرة مثل الريلز وتيك توك.

 

وشدد خبير تكنولوجيا المعلومات، على أن المقاطع القصيرة هي أكثر نسبة جرى مشاهدتها إلى الآن على الإنترنت، فهي أسرع انتشارا على مستوى توصيل المعلومة، كما ان نسبة المبيعات زادت من خلالها بشكل كبير.

 

ونوه بأنه حتى الآن، بلغ عدد صناع المقاطع القصيرة أكثر من 28 ملايين شخص، وعدد المشاهدات 10 ملايين ساعة يوميا، وزادت مشاهدتها 41% في رمضان 2024 مقارنة بـرمضان 2023.

 


 

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