زيارة ميدانية علمية لطلاب برنامج تكنولوجيا المعلومات إلى شركة we للإتصالات

واصل طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك الزيارات العلمية الميدانية للكيانات والهيئات المختلفة، تحت إشراف الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة، والدكتور خالد خضر وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التدريب والخدمات، والدكتور أحمد الصاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس قسم تكنولوجيا المعلومات.

وقام مجموعة من طلاب برنامج تكنولوجيا المعلومات بزيارة علمية ميدانية الى شركة وي للإتصالات ؛للتعرف علي أحدث تكنولوجيات تخزين البيانات والبرامج الخاصة بها.

وأكد الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة، حرص الجامعة على تقديم تعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميدانى وربط المناهج الدراسية بالأعمال التطبيقية لسوق العمل ،مشيرًا الى سعى الجامعة الى توفير أحدث أدوات التكنولوجيا والبرامج التدريبية للطلاب.

وأضاف "كشك" أن الجامعة تسعى لخلق بيئة تعليمية ملائمة لتجهيز الطلاب نحو الإبتكار والإبداع، وتنمية خبراتهم وقدراتهم؛ لإعداد خريج مدرب قادر على التميز والمنافسة فى سوق عمل المستقبل من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية.