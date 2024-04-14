جوجل تسعى إلى تحقيق الدخل من استثمارات الذكاء الاصطناعي

أدى ازدهار الذكاء الاصطناعي إلى دفع شركات التكنولوجيا الكبرى إلى التفوق على بعضها البعض من خلال تقديم ميزات ومنصات جديدة تستفيد من أحدث الاتجاهات التكنولوجية منذ سنوات. وتريد وول ستريت أن تعرف كيف ستؤتي كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي هذه ثمارها.

ولتحقيق هذه الغاية، تبحث جوجل GOOGL، ومايكروسوفت، وأمازون، وغيرها بشكل متزايد عن طرق لاستثمار جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، خلال مؤتمر مطوري Google Cloud Next السنوي هذا الأسبوع، أعلنت Google عن أحدث خدمة ذكاء اصطناعي توليدية مدفوعة الأجر: تصنيف الذكاء الاصطناعي لمجموعة إنتاجية Workspace المصممة لتعزيز أمان المستخدم.

يعد تصنيف الذكاء الاصطناعي بمثابة وظيفة إضافية لـ Workspace Business وWorkspace Enterprise من جوجل، والتي تكلف 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا و30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا، على التوالي، مما يضيف 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا.

وفقًا لنائب رئيس Google Workspace لإدارة المنتجات، Yulie Kwon Kim، تم تصميم الميزة لتصنيف المستندات المهمة تلقائيًا داخل المؤسسات لمنع مشاركتها أو نسخها أو تسريبها إلى الجمهور.

وقال كيم لموقع Yahoo Finance: "نحن نستخدم هذه الميزة هنا في جوجل، وهي تساعدنا في تحديد وتصنيف 900 مليون ملف داخلي". "لذلك، فقد عزز هذا ... قدراتنا في حماية البيانات، وتحسين الدقة، وزيادة التغطية بشكل كبير، وتوفير الكثير من الوقت لأعضاء الفريق، وهذا يحل مشكلة تواجهها كل مؤسسة."

كان كيم متأكدًا أيضًا من ملاحظة أنه بينما كانت شركة Microsoft المنافسة تتعامل مع الأخطاء الأمنية في خدمة Exchange الخاصة بها، بما في ذلك واحدة من عام 2023 والتي ألقى تقرير وزارة الأمن الداخلي باللوم فيها مؤخرًا على "سلسلة من الإخفاقات الأمنية في الشركة المصنعة لنظام Windows"، فإن شركة Google لم تواجه مساحة العمل أيًا من هذه المشكلات.

"واحدة من كل ثلاث من الثغرات الأمنية الأكثر استغلالًا في عام 2022 كانت موجودة في Microsoft Exchange، وهذا يؤثر على الكثير من الشركات هناك. وقالت: "وكان هذا الرقم صفرًا بالنسبة لمساحة عمل Google".

بالإضافة إلى الوظيفة الإضافية لتصنيف الذكاء الاصطناعي، تقول جوجل إنها تستخدم أيضًا نماذج لغوية كبيرة، وهي أساس منصات الذكاء الاصطناعي التوليدية اليوم، لتقليل البريد العشوائي في Gmail. وطرحت الشركة الخدمة، التي أشار إليها كيم باسم برنامج الدفاع ضد التهديدات بالذكاء الاصطناعي، في أواخر عام 2023، لكنها أجلت الإعلان عنها حتى مؤتمرها التالي حتى يكون لديها الوقت لاستخدامها على منصتها الخاصة.

"لقد قمنا بحظر المزيد من الرسائل غير المرغوب فيها بنسبة 20% في Gmail [باستخدام الأداة الجديدة]. وقال كيم: "إننا قادرون على مراجعة عدد أكبر من الرسائل غير المرغوب فيها التي أبلغ عنها المستخدمون في Gmail يوميًا بمقدار 1000 مرة، وهذا يشبه في الأساس إضافة 1000 مدافع إلكتروني إلى فريقنا."