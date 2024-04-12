Epic تريد فتح متجر Google Play على مصراعيه

في ديسمبر الماضي، فازت Epic Games بقضية مكافحة الاحتكار ضد Google. وجدت هيئة المحلفين أن شركة Google احتكرت بشكل غير قانوني الفوترة داخل التطبيق وتوزيع التطبيقات على أجهزة Android، وأنها انخرطت في ممارسات مانعة للمنافسة مع بعض شركات الألعاب والشركات المصنعة للأجهزة.

في ذلك الوقت، لم يكن من الواضح ما الذي فازت به Epic بالفعل، حيث لم يتم تحديد العلاجات. قدم صانع Fortnite الآن أمرًا قضائيًا دائمًا مقترحًا ضد Google يوضح بالتفصيل ما يريده. باختصار، تريد Epic أن يكون متجر Play مفتوحًا على نطاق واسع تقريبًا.

ويستند الأمر الزجري على ثلاث نقاط أساسية. تمت الإشارة إلى Epic في منشور بالمدونة. أولاً، تعتقد Epic أنه يتعين على Google السماح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات من أي مكان يريدون دون أن يعيق ذلك الطريق. وتقول إنه يجب أن يكون الأشخاص قادرين على إضافة تطبيقات إلى أجهزة Android بنفس الطريقة التي يمكنهم بها ذلك من جهاز كمبيوتر - من أي متجر تطبيقات أو الويب.

تريد Epic منع Google من تخويف الأشخاص من تنزيل التطبيقات من الويب (على الرغم من أنه لا بأس في السماح لـ Google بحظر البرامج الضارة). كما تريد أيضًا منع الشركة من العمل مع شركات الاتصالات والشركات المصنعة للهواتف للحد من الخيارات المتاحة للمستهلكين لتنزيل التطبيقات. من بين أمور أخرى، تريد Epic حظر القيود المفروضة على متاجر التطبيقات المثبتة مسبقًا. لذا، إذا تمت الموافقة على الأمر الزجري، فقد نرى هواتف Android مثبتة مسبقًا بتطبيق Epic Games Store في المستقبل.

ثانيًا، تقول Epic أنه يتعين على Google السماح للمطورين والمستخدمين بحرية اختيار كيفية تقديم عمليات الشراء داخل التطبيق ودفع ثمنها، "خالية من الرسوم والقيود المانعة للمنافسة". ويؤكد أنه يتعين على Google السماح للمطورين بتضمين روابط من تطبيقاتهم إلى مواقع الويب، حيث قد يتمكنون من تقديم خصومات على العروض لأنهم سيتجاوزون قطع Google للمدفوعات داخل التطبيق التي يتم تسهيلها من خلال متجر Play.

بدأت Epic معركتها القانونية مع Google (وApple) في عام 2020 من خلال الإشارة إلى لاعبي Fortnite على الأجهزة المحمولة أنه يمكنهم توفير المال عن طريق شراء عملة V-bucks مباشرةً من Epic. وبموجب الأمر القضائي المقترح، سيتم منع Google من محاولة منع خيارات الدفع البديلة من خلال برامج الامتثال مثل "فواتير اختيار المستخدم".

الهدف الثالث من الأمر القضائي المقترح من Epic هو منع Google من الانتقام منها (أو أي تطبيق أو مطور) بسبب ممارسات متجر التطبيقات. وكتبت Epic: "لدى Google تاريخ من الامتثال الخبيث وحاولت التحايل على التشريعات واللوائح التي تهدف إلى كبح سيطرتها المناهضة للمنافسة على أجهزة Android". "يسعى أمرنا القضائي المقترح إلى منع Google من تكرار أساليب سوء النية السابقة وفتح أجهزة Android للمنافسة والاختيار لجميع المطورين والمستهلكين."

يحتوي الأمر القضائي على مزيد من التفاصيل حول مطالب Epic، بما في ذلك مطالبة Google بفك منتجاتها وخدماتها (مثل Android APIs) من متجر Play. لمدة ست سنوات، تريد Epic من Google السماح لمتاجر تطبيقات الطرف الثالث بالدخول إلى متجر Play بدون رسوم، وأن يتمكنوا من الوصول إلى مكتبة تطبيقات متجر Play. وهذا يعني أيضًا السماح لمتاجر تطبيقات الطرف الثالث بمعالجة تحديثات تطبيقات متجر Play. تريد Epic من Google أن تعين لجنة امتثال للتأكد من التزامها بالأمر الزجري أيضًا.

قد لا نضطر إلى الانتظار طويلاً لمعرفة عدد طلبات Epic التي حصلت على موافقة المحكمة. سترد Google على الاقتراح بحلول 2 مايو، ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن الأمر القضائي في 23 مايو.

يتعين على Google إجراء العديد من التغييرات المماثلة في الاتحاد الأوروبي بسبب قانون الأسواق الرقمية الخاص بالكتلة. ومع ذلك، فإن الشركة الأم Alphabet وApple تخضعان بالفعل للتحقيق بسبب مخاوف من عدم السماح للمطورين بحرية بتجاوز متجر Play ومتجر التطبيقات.

وفي الوقت نفسه، ونتيجة لـ DMA، تخطط Epic لإصدار متجر تطبيقات الأجهزة المحمولة لنظامي التشغيل iOS وAndroid في الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا العام. كما أنها لا تزال تقاتل شركة Apple بشأن مدفوعات الطرف الثالث في الولايات المتحدة.