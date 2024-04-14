وزير الخارجية الإيراني: طهران ليس لديها نية لإطالة أمد عملياتها الدفاعية

أكد وزير الخارجية الإيراني، أن طهران ليس لديها نية لإطالة أمد عملياتها الدفاعية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

تعليق مهم من الخارجية الإيراني:

وشدد وزير الخارجية الإيراني، على أن طهران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها المشروعة ضد أي عدوان جديد إذا لزم الأمر.

أعلنت وكالة “رويترز” للأنباء، عن أن الخارجية الإيرانية تستدعي سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وذلك على خلفية هجوم الليلة الماضية، حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

وكانت قالت الحكومة الإيطالية، التي ترأس حاليا مجموعة الدول الصناعية السبع (جي 7)، إن رؤساء دول وحكومات المجموعة سيجتمعون عبر فيديو-كونفرانس اليوم الأحد لمناقشة الهجوم الإيراني على إسرائيل".

وأوضحت الحكومة الإيطالية، في بيان مقتضب - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد إن الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع ستعقد مؤتمرا عبر تقنية الفيديو على مستوى القادة بعد ظهر اليوم".

ولم يذكر الراديو المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

يذكر أن مجموعة الدول السبع تضم كلا من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا.

رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري للهجمات على إسرائيل

دعت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأحد إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري للهجمات على إسرائيل.