5 أيام إجازة بأجر كامل في هذا الموعد

اجازات مايو 2024.. يبحث الكثير من المواطنين عن الاجازات الرسمية حيث يحصل على المواطنين على 5 أيام متتالية إجازة بأجر كامل خلال شهر مايو المقبل 2024، حيث أنه من المقرر أن يحصل عليها الموظفون، لمناسبات دائما تُعلن أيامها إجازة رسمية، خلالها

ويحرص الكثير من المواطنين أو الموظفين، على ممارسة طقوس مُعينة مثل الخروج والتنزه في الحدائق والأماكن العامة.

موعد إجازات أعياد شم النسيم و العمال والقيامة

5 أيام إجازة فى شهر مايو

وننشر التقرير التالي، الـ5 أيام الإجازة، المقرر الحصول عليها في شهر مايو المقبل، وهي كالآتي:

إجازة عيد العمال يوم 1 مايو 2024

إجازة يوم الجمعة كعطلة أسبوعية

إجازة يوم السبت كعطلة أسبوعية

إجازة شم النسيم يوم 6 مايو

اجازات شهر مايو

إجازة شم النسيم هي اليوم التالي لعيد القيامة للإخوة الأقباط والذي يوافق 5 مايو، وتمنحه بعض المؤسسات إجازة لموظفيها.

اليوم الأول.. اجازات مايو

أول الـ"5 أيام الإجازة" هو يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر مايو والموافق عيد العمال.

ومن المقرر ترحيل إجازته إلى يوم الخميس الموافق 2 من نفس الشهر، وذلك طبقا لما أُضيف كفقرة جديدة إلى عجز المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والتي يجوز لرئيس مجلس الوزراء في الأحوال التي يقدرها استبدال يوم آخر، في بداية أيام العمل بالأسبوع أو نهايته، بأي من أيام العطلات المشار إليها.

اليوم الثاني والثالث من الإجازة .. اجازات رسمية

يومي الجمعة والسبت ثاني وثالث الـ5 أيام الإجازة، وهي عطلات أسبوعية يحصل عليها الموظفون دائما وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن.

رابع الأيام، فهو يوم الاثنين الموافق 6 مايو بمناسبة شم النسيم.

انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك

وتنتهى اليوم الأحد 14 إبريل إجازة عيد الفطر حسبما أعلنت عنها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، وبذلك تنتهى الإجازات الرسمية التى حصل عليها الموظفون خلال شهر إبريل بعد إنهاء إجازة عيد الفطرالمبارك.