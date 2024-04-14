تعليم الإسماعيلية تعلن نتائج أوائل الطلبة بالمدارس الفنية

أعلن الدكتور محمد البحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، نتائج مسابقة اوائل الطلبة للتعليم الفني بالمحافظة والتي أقيمت فاعلياتها خلال شهري مارس وأبريل بين طلبة الصف الثالث الثانوي بالمدارس الفنية على مستوى المحافظة في المجال التجاري والصناعي والزراعي.

ففي التعليم الفني الزراعي فارت مدرسة التل الكبير الزراعية بالمركز الأول على مستوى المحافظة تلاها بالمركز الثانى مدرسة القصاصين الزراعية.

وفازت في التعليم الصناعي( تخصص الملابس الجاهزة) مدرسة الزخرفية بنات بالمركز الأول، والمركز الثاني مدرسة ابوعطوة الصناعية بنات، وفي ( تخصص الزخرفة والاعلان) حصلت مدرسة الزخرفية بنات على المركز الأول ومدرسة القنطرة غرب الصناعية بنات على المركز الثانى.

وفي (تخصص الميكانيكا)حصلت مدرسة المعدات الثقيلة على المركز الأول ومدرسة ابوصوير الصناعية على المركز الثانى

وفي (تخصص التبريد و التكييف )حصلت مدرسة أبو عطوة الصناعية على المركز الأول ومدرسة الشهيد طيار محمد جمال على المركز الثان



وفي مسابقة أوائل الطلبة (التعليم التجارى) فازت بالمركز الأول مدرسة أم المؤمنين الفنية التجارية بنات (فنى كاتب حسابات - فنى تامينأت تجارية واجتماعية ) والمركز الثانى مدرسة الإسماعيلية التجارية القديمة

وأكد بحيري، حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على دعم وتشجيع الطلاب على التفوق العلمي وتنمية روح المنافسة العلمية فيما بينهم والأهداف التى تسعي الوزارة لتحقيقها من خلال رؤية مصر ٢٠٣٠، وذلك من خلال تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة لتشجيع الطلاب على التفوق العلمي وحثهم على إذكاء روح الولاء والانتماء والتنافس العلمى فيما بينهم.