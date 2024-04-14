السكة الحديد يعود للتدريبات استعداداً لمواجة لافيينا

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد بقيادة تامر رياض، تدريباته الجماعية، على ملعب نادي السكة الحديد، استعداداً للمواجهات المرتقبة في مجموعة الصعود بدوري المحترفين.

ويستعد فريق السكة الحديد لمواجهة لاڤيينا، المقرر لها يوم الثلاثاء المثبل، على ملعب الأسيوطي سبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة في مجموعة الصعود بدوري المحترفين.

تدريبات فريق السكة الحديد

وخاض فريق السكة الحديد أربع مباريات ودية، الأولي أمام فريق أورانج أحد أندية القسم الثالث بمجموعة الجيزة، والتي انتهت بفوز فريق السكة الحديد بثلاثية مقابل هدف، وسجل أهداف فريق السكة كل من : محمد ريعو "هدفين"، وسجل هدف اورانج اللاعب حسان محمد، وجاء هدف فريق أورانج عن طريق اللاعب حسان محمد .

والثانية تعادل السكة مع نظيره فريق بلدية المحلة تعادل إيجابي بهدفين لكل منهما سجل هدفين السكة محمود عبد العاطي ويوسف مجدى عبد الغنى، أما الثالثة فاز فريق السكه الحديد على منتخب السويس بهدف نظيف، سجلهُ سعيدو .

والرابعة أمام فريق حرس الحدود، والتي انتهب بفوز فريق السكة بثلاثية نظيفه، وجاءت الاهداف عن طريق كلا من محمود عبد العاطي بالهدف الاول واضاف محمد ريعو الهدف الثاني وإدراك ابراهيم عبد الخالق الهدف الثالث.

ويحتل السكة الحديد المركز السادس في جدول مجموعة الصعود بدوري المحترفين برصيد 37 نقطة بفارق سبع نقاط عن غزل المحلة الذي يحتل المركز الثاني وبفارق ست نقاط عن فرق لافيينا ووادي دجلة وحرس الحدود التي تساوي في المركز الثاني.

ويتبقي للسكة الحديد أربع مباريات أمام لافيينا وطنطا والقناة وبتروجت.

على جانب آخر، يواصل فريق لافيينا استعداداته لعودة مباريات دوري المحترفين، على ملعب الأسيوطي سبورت، استعداداً للمواجهات المرتقبة في مجموعة الهبوط بدوري المحترفين .

ويستعد فريق لاڤيينا لمواجهة نظيره السكة الحديد ، المقرر لها يوم الثلاثاء المثبل، على ملعب الأسيوطي سبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة في مجموعة الصعود بدوري المحترفين.

المباريات المتبقية بمجموعة الصعود بدوري المحترفين :

بتروچيت : رايه ، بروكسي ، وادي دجلة ، السكة الحديد غزل المحلة : حرس الحدود ، راية ، لاڤيينا ، بروكسي. لاڤيينا : السكة ، حرس الحدود، المحلة، طنطا. وادي دجلة : طنطا، القناة ، بتروچت ، رايه. الحرس: المحلة , لاڤيينا ، طنطا ، القناة. السكة الحديد : لاڤيينا، طنطا، القناة، بتروچت.

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة الخامسة:

بتروجت برصيد 54 نقطة.

غزل المحلة برصيد 44 نقطة.

لافيينا برصيد 43 نقطة.

وادي دجلة برصيد 43 نقطة.

حرس الحدود برصيد 43 نقطة.

السكة الحديد برصيد 37 نقطة.

طنطا برصيد 35 نقطة.

راية برصيد 35 نقطة.

بروكسي برصيد 35 نقطة.

القناة برصيد 28 نقطة.