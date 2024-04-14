الإمارات تدعو إلى وقف التصعيد وحل الخلافات بالحوارواحترام ميثاق الأمم المتحدة

دعت دولة الإمارات إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر في المنطقة، وحل الخلافات بالحوار وعبر القنوات الدبلوماسية، وضرورة التمسك بسيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية عن القلق البالغ تجاه التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، مؤكدة دعوتها إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب التداعيات الخطيرة وانجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار.

كما طالبت الخارجية الإماراتية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم الدوليين عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار العالمي.

زعماء دوليون: الهجوم الإيراني على إسرائيل "تصعيد خطير" للأوضاع في الشرق الأوسط

وصف عدد من زعماء دول العالم اليوم الأحد الهجوم الإيراني المباشر على إسرائيل بأنه "تصعيد خطير للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط" .. مؤكدين على ضرورة التوصل لآلية لحل النزاعات من خلال القنوات الدبلوماسية.

وفي مدريد .. أكد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو شانشيز على ضرورة إيجاد آلية لحل النزاعات من خلال القنوات الدبلوماسية، وتجنب أي تصعيد أكبر بأي ثمن.

وقال شانشيز في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس" اليوم - "إنه بعد ليلة طويلة ومؤلمة تأكد فيها حجم الهجوم الذي ارتكبته إيران، تدينه حكومة إسبانيا، كما أدانت وستدين دائما جميع أشكال العنف التي تهدد سلامة ورفاهية المدنيين الأبرياء"..مشددا على أن رد جميع الزعماء الدوليين يتطلب المسؤولية وضبط النفس.

وفي أوسلو .. أعرب رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره عن عميق القلق إزاء التطورات في الشرق الأوسط "بين عشية وضحاها".. قائلا : "إن النرويج تدين الهجوم الإيراني غير القانوني والخطير على إسرائيل".

وأضاف ستوره في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" - إنه يجب منع المزيد من التصعيد".. داعياً جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس.

وفي بروكسل .. أكد رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دو كرو - الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي- أن هجوم إيران المباشر على إسرائيل يشكل تصعيدا خطيرا للعنف في الشرق الأوسط.

وقال دو كرو - في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس" - "أدين هذا الهجوم واسع النطاق على إسرائيل وأحث جميع الأطراف على ضبط النفس"..مضيفا "لقد طال انتظار وقف فوري لإطلاق النار".

وبدورها ..وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الهجمات بأنها "غير مبررة" كما أكدت أنه يجب على جميع الأطراف الامتناع عن المزيد من التصعيد والعمل على استعادة الاستقرار في المنطقة.

وفي أثينا .. أدانت الحكومة اليونانية بشكل واضح الهجمات الإيرانية علي إسرائيل التي تشكل تدهورا حادا في الوضع المتوتر بالفعل في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت الخارجية اليونانية - في بيان - أن مثل التصرفات تشكل خطرا كبيرا على الأمن الإقليمي والدولي، مشددة على ضرورة منع أي انتشار آخر للأعمال العدائية.

وفي برلين .. قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت إن المستشار أولاف شولتس أدان بشدة الضربات الجوية المكثفة على الأراضي الإسرائيلية التي بدأها النظام في طهران الليلة، واصفا هذا الهجوم بغير المسؤول وغير المبرر، وأكد أن إيران تخاطر بإشعال حريق إقليمي.

وأضاف : "وفي هذه الأوقات الصعبة، تقف ألمانيا إلى جانب إسرائيل عن كثب ، سنناقش الآن المزيد من ردود الفعل بشكل وثيق مع شركائنا وحلفائنا في مجموعة السبع".

وفي إسلام آباد .. اعتبرت باكستان أن هذه الهجمات هي عواقب انهيار الدبلوماسية وقالت الحكومة إنه على مدى أشهر شددت إسلام أباد على ضرورة بذل جهود دولية لمنع توسع الأعمال العدائية في المنطقة ولوقف إطلاق النار في قطاع غزة.