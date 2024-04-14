منتخب السويس يواصل استعداداته لمواجهة العبور

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس بقيادة سعد فاروق ، للتدريبات الجماعية استعداداته لإستئناف دوري القسم الثاني، ومن المقرر أن يتلتقي فريق السويس وفريق العبور في مباراة حاسمة على ملعب نادي العبور الرياضي .

ويستعد فريق منتخب السويس لمواجهة نظيره العبور، في المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات دوري القسم الثاني .

تدريبات فريق منتخب السويس

ويتصدر منتخب السويس المجموعة الثالثة برصيد 31نقطة و بفارق ثلاثة نقاط عن العبور وصيف المجموعة و يلتقي الفريقين في الجولة القادمة في مباراة مصيرية يحتاج فيها السويس للفوز او التعادل لضمان صدارة المجموعة.

أما العبور لابديل امامه إلا الفوز في المبارتين علي منتخب السويس في ملعبه بالعبور و المريخ في الجولة الاخير ببورسعيد للفوز بصدارة المجموعة بصرف النظر عن نتيجة مباراة السويس و النصر.

ويمتلك منتخب السويس فارق 16 هدف أما العبور يمتلك فارق 7 أهداف فقط وهو فارق من الصعب تعويضه في حالة خسارة السويس في اخر جولة من النصر و فوز العبور علي المريخ.

ويسعي الجهاز الفني لفريق منتخب السويس للاستعداد بقوه خلال فترة التوقف الحالية خاصة ان الفريق مقبل علي مواجهة حاسمة مع فريق العبور بملعب العبور في الجولة قبل الاخيرة لدوري القسم الثاني ب المجموعة الثالثة.

وكما يعمل الجهاز الفني لفريق العبور بقيادة الدكتور عطية السيد، على استغلال فترة التوقف الحالية من أجل إعادة ترتيب الأمور داخل الفريق وتصحيح أخطاء الدفاع والهجوم التي ظهرت في الفترة الأخيرة وتسببت في فقد نقاط كثيرة .

وتنص اللائحة على تأهل اوائل المجموعات الست مباشرة إلي دوري المحترفين، بعد ذلك تبدأ المنافسة علي التأهل للدوري الممتاز.

ويلتقي أول المجوعة الأولي مع أول المجموعة الثانية و أول الثالثة مع أول الرابعة و أول الخامسة مع أول السادسة .

والثلاثة أندية الفائزة من هذه المواجهات ينضم لهم ثالث دوري المحترفين لتقام بينهم دورة رباعية يصعد الاول للدوري الممتاز.

جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالقسم الثاني :

السويس 31 نقطة

العبور 28 نقطة

المريخ 25 نقطة

النصر 25 نقطة

المستقبل 20 نقطة

الشمس 20 نقطة

جنوب سيناء 15 نقطة

نجمة سيناء 11 نقطة

مركز شباب العريش صفر