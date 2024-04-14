9مواجهات في اليوم الأول لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة بالأهلي

تقام اليوم الأحد ٩ مباريات قوية ضمن منافسات اليوم الأول لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي يستضيفها النادي الأهلي على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر الجزيرة.

وتقام مواجهات اليوم الأول على النحو التالي:

* جيسكارا الرواندي مع البليدة الجزائري.

* الشرطة الرواندي مع الموانيء الكيني.

* الأهلي مع جرين تيم الكونغولي.

* النصر الليبي مع إنچز الإيڤواري.

* اسبارو الكونغولي مع RVB.

* العدالة الكيني مع مصنع الإسمنت الأثيوبي.

*وداد كلمون الجزائري مع مولودية أبو سالم التونسي.

*السجون الكيني مع دوالا الكاميروني.

‏VGR الكونغولي مع جرين بافالوز الزامبي.

طائرة الأهلي تواجه جرين تيم الكونغولي في بطولة إفريقيا

الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي يستهل مشواره في بطولة إفريقيا التي تقام في ضيافة النادي، عندما يلتقي مع فريق«جرين تيم الكونغولي» ضمن منافسات المجموعة الأولى.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق ضربة بداية قوية.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق: الإسمنت الإثيوبي والعدالة ‏الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.‏

خدمات طبية شاملة في بطولة إفريقيا للطائرة

اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة بالنادي برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، حرصت على توفير خدمات طبية شاملة على هامش البطولة التي تنطلق مبارياتها اليوم الأحد.

وأكدت اللجنة الطبية بالبطولة تواجد طواقم من الأطباء وسيارات إسعاف مجهزة بمقر النادي بالجزيرة، خلال المباريات التي تقام على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء.

وتم تسليم كافة الفرق والوفود المشاركة في البطولة قائمة بأسماء اللجان المعاونة وعلى رأسها اللجنة الطبية؛ تحسبا لأي طوارئ، سواء في الملاعب أو فنادق الإقامة.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق: الإسمنت الإثيوبي والعدالة ‏الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.‏

اليوم.. افتتاح بطولة إفريقيا للطائرة بالنادي الأهلي

تفتتح اليوم الأحد منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» التي يستضيفها النادي خلال الفترة من ١٢-٢٤ أبريل الجاري على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر الجزيرة.

ووجه مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الدعوة إلى كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وبشرة حاجي رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، والمهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، لحضور حفل الافتتاح.

وحرصت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، على الاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بالبطولة، وتسكين الفرق المشاركة، وكافة الأمور الخاصة بالإقامة والانتقالات.

ووجهت اللجنة بضرورة توفير كافة طلبات الفرق المشاركة.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق: الإسمنت الإثيوبي والعدالة ‏الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.‏