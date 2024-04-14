أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 14 أبريل بأسواق الفيوم

تشهد أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم، إستقرارا في الأسعار، وتوافر المعروض بالأسواق، اليوم الأحد الموافق 14 أبريل، مع إنخفاض أسعار بعض الأنواع بعد شهر رمضان.

وكانت الأسواق الرئيسية قد شهدت إنخفاضا طفيفا بأسعار بعض الأنواع، مساء أمس السبت بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من الأسواق والسويقات بالقرى والمراكز.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الأحد العمومي بقلمشاه وأبوجندير، وسوق الأحد الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية المحيطة بالأسواق والقريبة منها، والتي تساعد على انخفاض الأسعار، وتجعلها في متناول الجميع.

إستقرار الأسعار وتوافر المعروض من الخضروات بأسواق الفيوم

خلال ذلك شهدت الأسعار في أسواق الخضروات إستقرارا في بعض الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 10 جنيهات، والطماطم 8 جنيهات، وكيلو الليمون 22 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 22 جنيها ومبلغ 12 جنيها للبصل الأبيض الجديد، و12 جنيها للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان و12 جنيها للكوسة، و6 جنيهات للباذنجان الأسود و12جنيها للباذنجان الأبيض، و12 جنيها لكيلو الفلفل الأخضر و18 جنيها للفلفل الأحمر، و17 جنيها للفلفل الرومي و5 جنيهات للجزر، و15 جنيها لكيلو الفاصوليا الخضراء والبازيلياء، و8 جنيهات لكيلو البطاطا الحلوة، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ 3 جنيهات، والفول البلدي ب10 جنيهات وتراوح سعر الكرنب من 7 إلى 15 جنيها حسب الحجم، والقرنبيط من 8 إلى 12 جنيها، والكرنب الأحمر 6 جنيهات، والكابوتشا 3 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الثوم الجديد مبلغ 15 جنيها.

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 7 إلى 10 جنيهات، فيما بلغ سعر كيلو الموز 12 جنيها بينما بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 35 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 40 إلى 55 جنيها، و15 جنيها للتين الرمادي والرمان والفراولة، و30 جنيها للبلح البارحي، و30 جنيها للبلح الزغلول، و12 جنيها لكيلو الجوافة

وفي سياق آخر شهدت الأسواق عدد من الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من توافر كل السلع الأساسية للمواطنين، ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية ومنها مخازن البصل والثوم والأرز، وتمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة تم تخزينها لدى التجار لبيعها بأسعار مرتفعة، والتى تمت مصادرتها وتسليمها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وأكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، موضحا أن المديرية تعمل على توفير كل السلع الأساسية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء بمدينة الفيوم والقرى بمراكز المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.