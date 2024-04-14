تفاصيل مقتل شاب على يد صديقة والسبب صادم

لقى شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه على يد صديقه بعدما طعنه عدة طعنات بآلة حادة سكين، بسبب خلافات ماليه بحي الصوفي بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم يفيد ورود اخطار من مرفق إسعاف مستشفي الفيوم، يفيد ورود بلاغ بمقتل شاب طعنا بآلة حادة سكين بحي الصوفي التابعة لمركز ثان الفيوم، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مقتل شاب يدعى "فارس" 32 عاما ويعمل نجار طعنا بآلة حادة سكين على يد صديقه، وذلك بسبب خلافات ماليه بينهما، بحي الصوفي بدائرة القسم، وسلم المجني عليه نفسه إلى قسم شرطة ثان الفيوم.

واعترف المتهم بأنه لم يكن يقصد قتله ولكن الغضب أعمى بصيرته وتملك الشيطان منه وسدد طعنات للمجني عليه حتى أوقعه قتيلا في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة.

وفى واقعة اخري امرت جهات التحقيق بمركز شرطة طوخ ، بحبس المتهم في واقعة مقتل عامل وإصابة شقيقه في مشاجرة بقرية الأحرار دائرة مركز شرطة طوخ، بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات الجيرة على الأرض الزراعية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بسبب خلافات الجيرة على الأرض الزراعية.. حبس المتهم يقتل عامل وإصابة شقيقه بطوخ

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد بتلقى العميد عمرو البشير مأمور مركز شرطة طوخ إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز ووجود متوفى ومصاب.

وتوصلت تحريات المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث المركز إلى حدوث مشاجرة بين طرف أول شقيقان، وطرف ثان، بسبب خلافات الجيرة على أرض زراعية واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم والفؤوس، وأسفرت عن مصرع أحد أفراد الطرف الأول وإصابة شقيقه.

التحريات حول واقعة مشاجرةطوخ ..المتهمون استخدموا الشوم وقضوا على المجني عليه وأصابوا شقيقه

كشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة طوخ ، عن حدوث مشاجرة بين طرف أول، شقيقان، وطرف ثان، بسبب خلافات سابقة، في مركز طوخ ، حيث استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم والفؤوس، وأسفرت عن مصرع أحد أفراد الطرف الأول وإصابة شقيقه.

كما أمرت جهات التحقيق بدفن جثة عامل كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لشقيقه ، في مركز طوخ، إثر حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم والفؤوس بسبب خلافات سابقة، بينهم وبين 3أشقاء آخرين ، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق، وجارٍ القبض على المتهمين.

دفن جثة عامل والاستعلام عن الحالة الصحية لشقيقه إثر مشاجرة بالقليوبية

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بين طرفين بقرية بدائرة مركز شرطة طوخ، ووجود متوفي ومصاب، انتقلت قوة أمنية من مديرية أمن القليوبية وتبين أن المشاجرة بين طرف أول - شقيقان، وطرف ثانى 3 أشقاء، واستخدمت خلال المشاجرة الأسلحة البيضاء والشوم والفؤوس؛ ما أسفر عن مصرع أحد أفراد الطرف الأول وإصابة شقيقه.

وفرا الجناة - الطرف الثاني هاربين، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات التحقيق.

كما أقدم شاب في التخلص من حياته، بعد تناوله سم فئران، اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك، في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

وكانت البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالجيزة إخطارا من مستشفى الهرم، يفيد بوصول شاب في حالة إعياء شديد بعد تناول سم فئران للتخلص من حياته.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى المستشفى لكشف ملابسات الواقعة، وبمناقشة أسرته أكدوا أنه أقبل على التخلص من حياته بتناول سم فئران، حزنا على رفض والده لخطبة إحدى الفتيات لارتباطه به بعلاقة عاطفية.

وتم تحرير المحضر بالواقعة، وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمريض لإنقاذ حياته.