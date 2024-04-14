تعزيزات مرورية لرصد المخالفات

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرإدار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وفى سياق اخر تعرض 6 أشخاص للاصابة ، في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج.

إصابة 6 أشخاص في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بالمنيا

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بانفجار أسطوانة بوتاجاز، نتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصه لمباشرة التحقيقات.

بـ 2,5 مليون جنيه.. ضبط مصنع لتصنيع مخدر الإستروكس فى المقطم

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة لقيامه بتصنيع مخدر الإستروكس والإتجار به بالقاهرة وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 2,5 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عنصر إجرامى شديد الخطورة بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم وضبط بحوزته (كمية من الإستروكس المخدر وزنت 38 كيلو جرام – 2 سيارة – فرد خرطوش وعدد من الطلقات –مبلغ مالى– مشغولات ذهبية - أدوات ومعدات التصنيع– عدد من الأقراص المخدرة).

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى والمشغولات الذهبية من متحصلات نشاطه وتقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة 2.5 مليون جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

حبس شخصين بتهمة حيازة المخدرات بالقاهرة

كما أمرت نيابة الشروق، بحبس (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (1,600 كيلو جرام من مخدر الحشيش – كمية لمخدر الأفيون) وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزته (كمية لمخدر الشادو – كمية من المواد المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة – كمية من الأكياس المعدة للتعبئة – ميزان حساس – سلاح أبيض).

كما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات - كمية لمخدر البودر – 3 ميزان حساس).

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الزيتون وبحوزته (5 كيلو جرامات لمخدر الإستروكس - كمية لمخدر الهيروين).