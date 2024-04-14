الداخلية تواصل تأمين احتفالات المواطنين بـ عيد الفطر المبارك

رجال الشرطة واصلت وزارة الداخلية تنفيذ الخطط الأمنية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، بالتسيق مع كافة قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية للحفاظ على النظام وتحقيق الانضباط لحماية وتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.



كما واصلت الوزارة تكثيف نشر الخدمات والدوريات الأمنية والمرورية على كافة المحاور والطرق الرئيسية داخل المدن مع وضع ارتكازات أمنية بمشاركة عناصر من الشرطة النسائية أمام المنشآت المهمة والحيوية والحدائق العامة والمتنزهات ودور العرض السينمائى والتى تعد مقصدًا رئيسيًا للمواطنين خلال أيام العيد للاستمتاع بأجواء وفرحة عيد الفطر المبارك، فضلاً عن الانتشار الأمنى بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، وكذا نشر الخدمات الأمنية بطول مجرى نهر النيل ومتابعة إلتزام المراكب والعائمات النيلية بضوابط وعوامل الأمن والسلامة.



وفى سياق متصل، شاركت الوزارة المواطنين الإحتفال بالعيد من خلال فرق من موسيقات الشرطة بعزف مقطوعات موسيقية متنوعة فى العديد من الحدائق والمتنزهات العامة التى تفاعل معها المواطنين.



كما قامت الوزارة بلفتة إنسانية من منطلق مسؤوليتها الإجتماعية والإنسانية من خلال توجيه مأموريات لعدد من المستشفيات قام خلالها رجال الشرطة بتوزيع عبوات «كحك العيد» على المرضى الذين يتلقون العلاج وأعربوا عن سعادتهم وشكرهم لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية.



ومن جانبها، أكدت أجهزة وزارة الداخلية على مواصلة جهود توفير مناخ آمن لاحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.