تنصيب الأنبا أكسيوس أسقفًا على إيبارشية المنصورة وتوابعها

شهدت كاتدرائية السيدة العذراء مريم بالمنصورة، مراسم تنصيب الأنبا أكسيوس، الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون بالقاهرة السابق، أسقفًا على إيبارشية المنصورة وتوابعها، خلفًا للأنبا داود، الذي وافته المنية فى 2 ديسمبر عام 2022.

حضر حفل التنصيب الأنبا صليب أسقف ميت غمر، والشرقية وتوابعها، الآباء الأساقفة والكهنة والشمامسة، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية والدينية بالمحافظة.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية قرر تجليس الأنبا أكسيوس، الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون بالقاهرة، خلفا للأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها والذي توفي في 2 ديسمبر 2022، وكلف البابا تواضروس انذاك الأنبا صليب أسقف ميت غمر بالإشراف على إيبارشية المنصورة لحين اختيار أسقفًا لها.

أبرز المعلومات عن الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة الجديد

ولد الأنبا أكسيوس في الثالث من مارس 1974 م، وفي رهبته كان له أعمال خدمة في أعمال الدير المتنوعة.

خدم اسقف المنصورة الجديد لفترة قصيرة في دولة الإمارات العربية وخدم منطقة عين شمس والمطرية، وتم رسامته أسقفًا لعين شمس، مع تجليس ورسامة آباء آخرين (يومَي 6 و7 مارس 2021 م.)، وذلك في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.