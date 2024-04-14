محافظ كفر الشيخ يتابع حملات تطبيق التعريفة الموحدة 5 جنيهات للتوكتوك

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، اليوم الأحد، في حملات تطبيق التعريفة الموحدة لمركبات " التوكتوك والمقررة بـ 5 جنيهات، وإعلانها في مكان واضح للمواطنين، وترقيمها، فضلاً عن ضبط 9 مركبات " توكتوك " لمخالفة تطبيق التعريفة المقررة وخط السير، وذلك تحت إشراف اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة فوه، بالتعاون مع مركز شرطة فوه وقسم المرور والأجهزة المعنية.

كلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف لمتابعة الإلتزام بالأجرة المقررة وخطوط السير لسيارات التاكسي والتوكتوك ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشدداً بتكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أي محاولة لإستغلال المواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

وتناشد محافظة كفرالشيخ المواطنين بالتمسك بحقهم في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تحصيل أي مبالغ أزيد من الأجرة المقررة، لمركبات التاكسي والتوكتوك، علي الخط الساخن 114، والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.