مصطفى محمد يقود تشكيل نانت المتوقع أمام لوهافر في الدوري الفرنسي

يستعد فريق نانت الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفي محمد، لمواجهة قوية مساء اليوم الأحد، عندما يلتقي مع نظيره فريق لوهافر، بستاد أوسيان في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الفرنسي.

تشكيل نانت المتوقع أمام لوهافر في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: لافون

خط الدفاع: أميان ، جان شارل ، كومارت، كوزا.

خط الوسط: أوجستو، شيريفيلا، مولات.

خط الهجوم: سيسوكو، أبلين، مصطفى محمد.

موعد مباراة نانت ولوهافر

وتنطلق صافرة بداية مباراة نانت ولوهافر ظهر اليوم في تمام الساعة 1:00 بتوقيت القاهرة والساعة 2:00 بتوقيت السعودية والدوحة.

وتذاع مباراة نامت ولوهافر عبر قناة beinsports 4، ويعلق عليها المعلق الشهير نوفل باشي.

ترتيب نانت ولوهافر

ويحتل نادي نانت المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري ليج وان برصيد 28 نقطة بعد تحقيق 8 فوز و4 تعادلات وخسر 16 بينما يأتي نظيره فريق لوهافر في المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة أيضًا حيث فاز خلال 6 مباريات وتعادل بعشرة وهزم باثنى عشر آخرين.