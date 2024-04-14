نجاح جراحات لتغيير وزراعة الشريان الاورطى بمجمع الإسماعيلية

قال الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، أنه تم إجراء ١٧ جراحة TAVI تحت مظلة منظومة التأمين الشامل منذ بدء تطبيق المنظومة وهو نوع من أنواع جراحة القلب المتقدمة لزراعة الصمام الأورطي بواسطة القسطرة لمرضي تعاني من ضيق شديد مع تكلسات شديدة بالصمام يتم فيها زراعة و تغيير الصمام الأورطي لمرضي تجاوزوا من العمر ال ٧٠ عام حيث يصعب، ويتعذر الجراحات المفتوحة النمطية معهم .

وأكد سامي، أن تكلفة تلك الجراحات تصل لنحو 600 ألف جنيه في القطاع الخاص بينما تقدم الخدمة بمبلغ لا يتجاوز ال 400 جنية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى أن الجراحات تتم داخل قسم القلب والأوعية الدموية بمجمع الإسماعيلية الطبى وهو احد الأقسام الرائدة في مجال أمراض القلب والأوعية الدموية في منطقة القناة بأكملها.

وأشار سامي، أن قسم القلب بالمجمع مجهز بأحدث التقنيات و آفضل الخبراء. ويقدم أيضآ برامج متكاملة لعدة تخصصات للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والكشف عنها مبكرآ وتشخيصها وعلاجها، ويقدم مجموعة شاملة و كاملة من خدمات التشخيص والعلاج التي تغطي المرضي من جميع الأعمار .

ويعد TAVR، هو تدخل جراحي بسيط يتم إجراؤه عن طريق القسطرة، وهذا يمكن الأطباء من استبدال الصمام دون فتح الصدر، مما يجعل الجراحة أقل خطورة وابسط بكثير من جراحة القلب المفتوح التقليدية.

وأكد سامي، أن قسم القلب بالمجمع مجهز بأحدث التقنيات و آفضل الخبراء، ويقدم برامج متكاملة لعدة تخصصات للوقاية من أمراض القلب و الأوعية الدموية والكشف عنها مبكرآ و تشخيصها وعلاجها، حيث يقدم مجموعة شاملة وكاملة من خدمات التشخيص والعلاج التي تغطي المرضي من جميع الأعمار .



