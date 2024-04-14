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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

13 أبريل.. قافلة بيطرية مجانية من مركز البحوث الزراعية لمحافظة البحيرة

قافلة بيطرية مجانية
قافلة بيطرية مجانية

أعلن مركز البحوث الزراعية عن إطلاق قافلة بيطرية مجانية لمحافظة البحيرة في الفترة من 13 إلى 18 أبريل 2024. تأتي هذه القافلة في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

أهداف القافلة:

  • تقديم خدمات بيطرية مجانية لصغار المربين والمزارعين في قرى محافظة البحيرة.
  • فحص وعلاج الماشية من مختلف الأمراض.
  • إجراء اختبارات تناسلية وسونار للحيوانات.
  • علاج الطفيليات الداخلية والتجريع.
  • تحصين الماشية ضد الأمراض المختلفة.
  • نشر الوعي الصحي البيطري بين المربين والمزارعين.
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التنسيق والتعاون:

تأتي هذه القافلة ثمرة تعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، تشمل:

  • مركز البحوث الزراعية.
  • وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
  • هيئة الخدمات البيطرية.
  • مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة.
  • صندوق التأمين على الماشية.
  • معاهد الثروة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية.
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رسالة هامة:

يُدعو جميع صغار المربين والمزارعين في قرى محافظة البحيرة إلى الاستفادة من هذه الخدمات المجانية التي تقدمها قافلة مركز البحوث الزراعية.

وقام الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة بزيارة الى محطة اعداد وغربلة التقاوى بمحطة بحوث سخا في كفر الشيخ وذلك لمتابعة اعداد وتجهيز تقاوى المحاصيل الصيفية ، وذلك بحضور د وليد يحيى وكيل معهد القطن وبعض المسئولين عن الإدارتين المركزتين لإنتاج وفحص التقاوى ومحطة سخا

وشملت الزيارة الاطمئنان على تقاوى اصناف القطن التى يتم تجهيزها لوجه بحري وكذلك تقاوى الأرز والذرة .

والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد أصدر توجيهاته إلى كل المعاهد والمعامل البحثية والإدارات والقطاعات الخدمية التابعة للوزارة بالعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لخدمة المواطنين والمصدرين 

وكذلك متابعة حصاد القمح وإعداد التقاوى للعروة الصيفي.

 

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