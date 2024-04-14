أدعية صلاة الاستخارة للزواج والأمور المستقبلية

يواجه المسلمون في حياتهم العديد من الأمور التي تجعلهم بحاجة إلى طلب الاستشارة من الله تعالى، خاصة تلك الأمور التي لا تُعرف عواقبها بوضوح، مثل الزواج أو السفر أو بدء مشروع جديد. لذلك، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الاستخارة، وهي دعاء خاص يُقال بعد صلاة ركعتين للتأكد من خير الأمور.

دعاء الاستخارة:

لا يختلف دعاء الاستخارة للزواج عن دعاء الاستخارة في أي أمر آخر، لكنّه يتميز بتسمية الحاجة، وهي في هذه الحالة الزواج من شخص محدد.

نص دعاء الاستخارة:

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ زَوَاجِي مِنْ (اسم الشخص) خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي عَاجِلَهُ وَآجِلَهُ فَاقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ زَوَاجِي مِنْ (اسم الشخص) شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي عَاجِلَهُ وَآجِلَهُ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّني بِهِ."

أدعية عامة للزواج:

بالإضافة إلى دعاء الاستخارة، يمكن للمسلم أن يدعو الله تعالى بأي دعاء يراه مناسبًا لطلب الزواج من شخص صالح يعينه على أمور دينه ودنيا.

كيفية صلاة الاستخارة: