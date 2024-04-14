الأحد 14 أبريل 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس هيئة الأركان الإيراني يعلن تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين

محمد باقري
محمد باقري

قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري "ردنا سيكون بالتأكيد أوسع بكثير إن حاولت إسرائيل الرد على هجمات الليلة الماضية.

 

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وأضاف محمد باقري "عملياتنا ركزت على القاعدة الجوية التي انطلقت منها الطائرات الإسرائيلية التي اعتدت على قنصليتنا.


وأوضح رئيس هيئة الأركان الإيراني" بعثنا رسالة لواشنطن عبر السفارة السويسرية مفادها أنه إذا تعاونت مع إسرائيل في تحركاتها المقبلة المحتملة فلن تتمتع قواعدها بأي أمن وسنتعامل معها أيضًا


وكشف باقري، أن الضربات الإيرانية على إسرائيل حققت إصابات مباشرة قائلا"حققنا إصابات مباشرة في الهجوم الذي حاولنا أن يكون عقابياً ولم نستهدف فيه سوى القواعد العسكرية

وأوضح رئيس هيئة الأركان الإيرانية أن الهجوم الإيراني أدى إلى تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين مهمين

قاعدة جوية إسرائيلية في النقب


وكانت وسائل الإعلام الرسمي الإيراني قالت إن قاعدة جوية إسرائيلية في النقب قد تعرّضت "لأضرار جسيمة" بالهجوم الإيراني


وحذرت وزارة الخارجية الإيرانية من أن طهران لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات الدفاعية لحماية مصالحها في مواجهة أي عدوان

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