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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لاعبة طائرة الأهلي : الجميع تعاهد على استعادة لقب الكأس بعد خسارة الموسم الماضي

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت ندى وليد، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالأهلي،  إن التتويج بلقب كأس مصر على حساب الشمس جاء في ظل المجهود الكبير الذي بذل من جميع لاعبات الفريق، إلى جانب التركيز الشديد طوال اللقاء، والتحلي برغبة قوية في الفوز باللقب. 

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وأشارت ندى إلى أن الفريق في بداية الموسم تعاهد على استعادة لقب كأس مصر بعد خسارته الموسم الماضي، والحمد لله أوفى بالعهد.

وأكدت أن فريق «سيدات طائرة الأهلي» سيواصل سعيه بقوة للفوز بالبطولة الإفريقية والتتويج بالرباعية.

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