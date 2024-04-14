قمة الدوري .. تشكيل الأهلي المتوقع في مواجهة الغد المرتقبة أمام الزمالك

مع دقات السابعة من مساء غد الاثنين يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على الزمالك في اللقاء الذي يقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي ومؤجل من الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق الأحمر مواجهة الغد معانيًا من عدة غيابات مؤثرة في صفوفه يأتي على رأسهم الحارس الدولي محمد الشناوي وصانع اللعب بيرسي تاو بالاضافة إلى لاعب الوسط إمام عاشور.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأحمر بقيادة مديره الفني مارسيل كولر اللقاء بتشكيل يضم كل من..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، على معلول.

الوسط: كوكا، عمرو السولية، مروان عطية.

الهجوم وصناعة اللعب : كهربا، وسام أبوعلى، طاهر محمد طاهر.

وأعلنت شركه تذكرتي المسؤولة عن حجز تذاكر اللقاء اول أمس الجمعة نفاذ تذاكر الحضور كافة والمخصصة لجماهير الفريقين.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم محلي بقيادة الحكم إبراهيم نور الدين وهي المواجهه الثانية للقمة التي يتولى ادارتها بعد ان تولى مهمة التحكيم في لقاء الفريقين قبل 10 أعوام بالدورة الرباعية ، خلال اللقاء الذي انتهى لصالح الأهلي بهدف من دون رد جاء عبر النيران الصديقة بخطأ لاعب وسط الأبيض احمد توفيق ليمضي الأحمر بعدها نحو حصد لقب بطولة الدوري.