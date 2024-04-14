نجم الزمالك السابق : متفائل بالانسجام الفني للاعبي الأبيض قبل قمة الدوري

تحدث ايمن يونس لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني الاسبق عن رؤيته الفنية لمواجهة قمة الدوري المقرر إقامتها في السابعة من مساء غد الاثنين على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من البطولة المحلية.



وقال يونس ، أن الزمالك يعيش حاليا فترة من الانسجام الفني مشيرًا إلى أن الأبيض هو الأقرب للفوز في مباراة القمة المقبلة.

وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد : "هناك حالة انسجام لصفقات يناير في الزمالك وهو الأقرب للفوز".

وتابع :"الأهلي لديه مشكلة في مناطق صناعة التهديف ومركز المهاجم الصريح نقطة ضعف للزمالك".

وأكمل :"كل الدعم لإبراهيم نور الدين وواثق في قيادته للمباراة بشكل مميز".

وأضاف :"مباراة القمة فرصة العمر للزمالك وسط غيابات الأهلي".