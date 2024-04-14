لاعبة طائرة الأهلي : الثلاثية المحلية نتاج جهد شاق

قالت سارة أمين، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، إن الفريق نجح في حصد لقب كأس مصر ‏بعد مجهود كبير ومباراة قوية أمام فريق الشمس، الذي قدم مباريات قوية ونجح في الوصول إلى ‏نهائي البطولة.‏

وأكدت سارة أن الأهلي دائمًا يحترم جميع المنافسين، ويسعى لتحقيق الفوز في جميع المباريات التي يشارك بها، ودائمًا ما يكون الفوز باللقب هو هدفه الأول لإسعاد جماهير النادي في كل ‏مكان.‏

وأشارت سارة إلى أن الجمع بين ثلاثية السوبر والدوري والكأس يؤكد أن فريق «طائرة السيدات» ‏يسير في الاتجاه الصحيح حاليًّا، ونتطلع لمواصلة مشوار البطولات في الفترة المقبلة والتتويج بالبطولة الإفريقية.