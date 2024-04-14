سعد سمير: شخصية كهربا وعقليته اختلفت بعد انتقاله إلى الأهلي

أكد سعد سمير مدافع النادي الأهلي السابق أن محمود عبد المنعم كهربا تطور كثيرًا على المستوى الفني والفكري منذ انتقاله إلى القلعة الحمراء.

وقال سعد سمير في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: " عقلية كهربا وشخصيته اختلفت بعدما انتقل للنادي الأهلي، وفنيا من المفترض أن يقدم مستوى أفضل أيضا.

وأضاف نجم الأهلي السابق: " موهبة صالح جمعة كبيرة، وأحيانا بيصعب عليك موهبته "، وتابع: " مارسيل كولر مدرب منظم وناجح بنسبة 100% وحقق كل المطلوب منه ".

وواصل: " أنا من طلبت الخروج من النادي الأهلي كنت أحتاج المشاركة وكنت عائد من إصابتين، وكابتن الخطيب طلب مني الاستمرار حتى نهاية عقدي لمدة موسمين لكني رأيت أن الوقت مناسب للرحيل ".

وأكمل: " لم أتمالك نفسي وبكيت لأول مرة عند تكريمي في اليوم الأخير لي بالنادي الأهلي لأنني تذكرت عمري كله داخل النادي.

واستطرد: " أكرم توفيق بيصدق أي حاجة، وكنت بستغل ده، وكنت مفهمه إني بتكلم هندي، وكنت مفهمه إني خاطب ممثلة واضايق مني فترة عشان كان بيقول إنها مش شبهنا.

واختتم: " أجاي على طول شايل الهم بس بيضحك هو لاعب جميل ".