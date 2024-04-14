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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تزامنًا مع أجازة عيد الفطر المبارك .. مطار القاهرة الدولي يشهد انتعاشا ملحوظًا في معدلات الحركة الجوية وأعداد الركاب

مطار
مطار

  

حقق مطار القاهرة الدولي انتعاشاً ملحوظاً في حركة السفر و الوصول خلال أجازة عيد الفطر المبارك، حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية ٣٦٣٦ رحلة جوية تم تسييرها خلال الفترة من ٩ حتى ١٤ إبريل الجاري لنقل ٥٠٠ ألف راكب ما بين وصول وسفر .

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هذا وقد سجل المطار اليوم السبت أعلى نسبة في معدلات تشغيل الرحلات الجوية وفي حركة السفر والوصول بإجمالي ٩٤ الف راكب على متن  ٦٤٧ رحلة جوية وتعد هى النسبة الأعلى في حركة السفر والوصول خلال أوقات الذروة والتي شهدها المطار في الفترة الحالية .


هذا وقد قامت إدارة المطار بتسخير كافة إمكانياتها وفقًا لخطة عمل متكاملة وضعتها وزارة الطيران المدني بالتعاون والتنسيق مع جميع  الجهات المختصة للتعامل مع أعداد المسافرين وحركة الطيران لاستقبال المعتمرين وزائري مصر خلال الأعياد وأوقات الذروة، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بالعمل على قدم وساق وتقديم كافة التسهيلات لجميع المسافرين فضلا عن تقديم كافة أوجه الدعم والخدمات أمام ضيوف الرحمن فور عودتهم من الأراضي المقدسة، وتذليل كافة العقبات لهم، وفي هذا السياق تم تزويد مباني الركاب بفرق عمل مجهزة على مدار ال ٢٤ ساعة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة لجميع الركاب لضمان انسيابية الحركة داخل صالات السفر والوصول وبما يحقق لهم تجربة سفر أكثر سهولة ويسر عبر المطارات المصرية..
 

 

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