الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بايدن يحث إسرائيل على عدم الرد.. وإيران تحذر: أي تهديد ستكون العقوبة أكثر شدة

بوابة الوفد الإلكترونية

ذكر موقع إسرائيل اليوم، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حث إسرائيل على عدم الرد على الهجوم الإيراني، خلال محادثات بين الطرفين عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل .

وكان مجلس الحرب الإسرائيلي فوض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بيني غانتس باتخاذ قرار الرد على الهجوم الإيراني.

 

بينما علقت إيران أنه إذا رد الصهاينة بعد انتهاء العملية العقابية المستمرة فإن العقوبة القادمة ستكون فورية وأكثر شدة .

وشهدت الأراضي المحتلة انفجارات عنيفة تسمع في مدينة جنين و عدد من مدن الضفة تزامناً مع وصول الصواريخ و المسيرات الإيرانية .

 

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