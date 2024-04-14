الناطق العسكري لجيش الاحتلال: إصابة مطار عسكري وهناك تهديدات في الطريق إلينا

أعلن الناطق العسكري لجيش الاحتلال العميد دانييل هاغاري ، عن إصابة مطار عسكري إسرائيلي في الهجوم الصاروخي الإيراني .

وأكد دانييل هاغاري، أن الحدث ما زال جاريا وعدد الصواريخ التي أطلقت تجاوز 200، وهناك تهديدات في الطريق إلينا .

وقالت وسائل عبرية، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على رد قوي ضد إيران.

وصفارات الإنذار دوت أكثر من 720 مرة في مواقع مختلفة جراء الدفعة الأولى من الهجوم الإيراني ، و 7 صواريخ أصابت قاعدة رامون الجوية العسكرية الإسرائيلية بالنقب في الجنوب.