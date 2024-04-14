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الأحد 14 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الناطق العسكري لجيش الاحتلال: إصابة مطار عسكري وهناك تهديدات في الطريق إلينا

دانييل هاغاري
دانييل هاغاري

أعلن الناطق العسكري لجيش الاحتلال العميد دانييل هاغاري ، عن إصابة مطار عسكري إسرائيلي في الهجوم الصاروخي الإيراني .

وأكد دانييل هاغاري، أن الحدث ما زال جاريا وعدد الصواريخ التي أطلقت تجاوز 200، وهناك تهديدات في الطريق إلينا .

وقالت وسائل عبرية، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على رد قوي ضد إيران.

وصفارات الإنذار دوت أكثر من 720 مرة في مواقع مختلفة جراء الدفعة الأولى من الهجوم الإيراني ، و 7 صواريخ أصابت قاعدة رامون الجوية العسكرية الإسرائيلية بالنقب في الجنوب.

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