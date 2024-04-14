قائد الثورة الإيرانية: المسيرات جميعها تحمل اسم غزة والرؤوس الانشطارية تخترق الأنظمة الدفاعية

أكد قائد حرس الثورة الإيرانية، أن جميع الطائرات المسيرة التي انطلقت تجاه الكيان الصهيوني تحمل أسم غزة .

واستخدم حرس الثورة الإسلامية للمرة الاولى الرؤوس الحربية الانشطارية لاختراق الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية .

واحتفالات داخل فلسطين المحتلة وفي العراق والأردن ابتهاجاً بضرب الكيان أمام السفارات .

وأعلنت إيران عن بدء إطلاق قوات حرس الثورة الإسلامية في إيران الدفعة الثالثة من الصواريخ البالستية .

وقالت وسائل فلسطينية، إن الصواريخ الإيرانية في سماء رام الله في الضفة الغربية لقت احتفالات في المدن والبلدات الفلسطينية.

وهناك أنباء عن سقوط صواريخ بشكل مباشر على قاعدة حتساريم الجوية التابعة لجيش الاحتلال جنوب فلسطين المحتلة، ودوت صفارات الإنذار في قاعدة حتسريم الجوية .