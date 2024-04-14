الهجرة تجدد دعوتها لأبناء مصر حول العالم للمشاركة في الاحتفاء بأبطال القوات المسلحة المصرية

جددت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدعوة لأبناء مصر حول العالم إلى المشاركة في الاحتفاء بأبطال القوات المسلحة المصرية الذين شاركوا في الحروب المهمة التي خاضها الوطن وبذلوا الغالي والنفيس من أجل رفعته وتحقيق الانتصارات له.



جاء ذلك تحت شعار: "بطولات لا تُنسى.. حكايات يرويها المصريون بالخارج".



وأكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن ذلك جاء في إطار التواصل مع المصريين في الخارج وربطهم الدائم بالوطن وقناعتنا بدورهم الضارب في عمق جذور الوطن ومشاركتهم في التضحية من أجله بغض النظر عن إقامتهم خارجه.

وقد أعدت وزارة الهجرة ملفا شاملا عن بروتوكولات التعاون التي وقعتها بصدد عدد من الملفات المهمة التي تعكف الوزارة على تنفيذها، مع عدة جهات، سواء حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني، وذلك بما يخدم تنفيذ ملفات الوزارة في ضوء مسيرة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والمشروعات والمبادرات القومية العملاقة، وأيضا في ظل ما توليه القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا الملف.

كما أعدت أيضا تقريرا كاملا عن جهود الوزارة في قطاع التواصل مع المصريين بالخارج، تم فيه استعراض استراتيجية الوزارة وعملها في ملف التواصل مع المصريين بالخارج، لتلقي استفساراتهم وتلبية احتياجاتهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، فضلا عن فتح قنوات اتصال مباشرة مع الجاليات المصرية والوقوف على أهم المشكلات والتحديات التي تواجههم في كل دولة، والتعاون مع البعثات المصرية الدبلوماسية بالخارج، حيث تم التواصل مع الجاليات في حوالي ١٠٠ دولة حول العالم، كان الكثير منها لأول مرة.



يذكر أنه بتكليف من السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عقد السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، اجتماعًا تشاوريًا لاستعراض نتائج مشاركة وزارة الهجرة في ورشة العمل الخاصة بمناقشة تسهيل منح تأشيرة الأعمال التجارية بين مجموعة دول الكوميسا، والتي عقدت في شهر مارس الماضي في زيمبابوي، بحضور الأستاذة سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، وعدد من ممثلي وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات الوطنية المعنية.

وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن مصر باعتبارها عضو مؤسس للكوميسا والرئيس السابق للمنظمة تسعى إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول أعضاء الكوميسا، وتعظيم الجهود التي تؤدي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول المجموعة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تضع من ضمن أولوياتها تعزيز التبادل التجاري مع الدول الإفريقية كافة وخصوصاً بعد إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية، بحيث تشكل مجموعة الكوميسا نواه للتكامل الاقتصادي الأفريقي.