وزارة الهجرة تواصل حملتها الترويجية بشأن مبادرة “سيارات المصريين بالخارج”

تواصل وزارة الهجرة حملتها الترويجية على صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" والتي تنتهي في 28 أبريل 2024.

يأتي ذلك لضمان وصولها إلى أكبر عدد من الذين لم يستطيعوا الاستفادة من المبادرة في مراحلها السابقة، حيث يستطيع أي مصري مقيم بالخارج (أو أي فرد من عائلته فوق سن 16 عامًا ويحمل إقامة بالخارج) يستجلب سيارة إلى مصر بعد إلغاء التصديقات والاعتمادات التي كانت مطلوبة، وبخفض القيمة الجمركية 70%، أي سداد 30% من قيمة الجمارك في شكل وديعة بالعملة الأجنبية.

يذكر أنه بانتداب من السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عقد السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، اجتماعًا تشاوريًا لاستعراض نتائج مشاركة وزارة الهجرة في ورشة العمل الخاصة بمناقشة تسهيل منح تأشيرة الأعمال التجارية بين مجموعة دول الكوميسا، والتي عقدت في شهر مارس الماضي في زيمبابوي، بحضور أ. سلمى صقر، معاون الوزيرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، وعدد من ممثلي وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات الوطنية المعنية.

وأكدت الوزيرة أن مصر باعتبارها عضو مؤسس للكوميسا والرئيس السابق للمنظمة، تسعى إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول أعضاء الكوميسا، وتعظيم جهود تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول المجموعة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تضع من ضمن أولوياتها تعزيز التبادل التجاري مع الدول الإفريقية وخصوصاً بعد إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية.



وكانت قد أعدت وزارة الهجرة ملفا شاملا عن بروتوكولات التعاون التي وقعتها بصدد عدد من الملفات المهمة التي تعكف الوزارة على تنفيذها، مع عدة جهات، سواء حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني، وذلك بما يخدم تنفيذ ملفات الوزارة في ضوء مسيرة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والمشروعات والمبادرات القومية العملاقة، وأيضا في ظل ما توليه القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا الملف.

وقد أعدت أيضا تقريرا كاملا عن جهود الوزارة في قطاع التواصل مع المصريين بالخارج، تم فيه استعراض استراتيجية الوزارة وعملها في ملف التواصل مع المصريين بالخارج، لتلقي استفساراتهم وتلبية احتياجاتهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.