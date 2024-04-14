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الأحد 14 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مصرع شاب بسبب خلافات مالية مع صديقه بالفيوم

المجنى عليه
المجنى عليه

 

لقي شاب بالفيوم في العقد الرابع من العمر مصرعه  على يد صديقه بعدما طعنه عدة طعنات بآلة حادة سكين، بسبب خلافات ماليه بحي الصوفي بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم  وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تفاصيل الحادث

تلقى  مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم بورود اخطار من مرفق إسعاف مستشفى الفيوم، بورود بلاغ بمقتل شاب طعنا بآلة حادة سكين بحي الصوفي التابعة لمركز ثان الفيوم، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مقتل شاب يدعى" توبه فارس" 32 عاما ويعمل نجار ، طعنا بآلة حادة سكين على يد صديقه ويدعى " أحمد  م 31 سنه ، وذلك بسبب خلافات ماليه، بحي الصوفي بدائرة القسم، وقام المجني عليه بتسلم نفسه إلى قسم شرطة ثان الفيوم.

واعترف المتهم بأنه لم يكن يقصد قتله، ولكن الغضب اعمى بصيرته وتملك الشيطان منه فقام بتسديد عديدة طعنات للمجني عليه حتي ارداه قتيل في الحال، تم نقل الجثة إلى  مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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