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عاجل.. اليمن تستهدف بوارج أمريكية وبريطانيا في البحر الأحمر
الأحد 14 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. اليمن تستهدف بوارج أمريكية وبريطانيا في البحر الأحمر

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت مصادر يمنية، أن عدوان امريكي بريطاني استهدف شمال اليمن، بعدما اطلقت صواريخ باليستية من العيار الثقيل من اليمن صوب البوارج الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر

 

وادانت بريطانيا وفرنسا الضربة التي وجهتها إيران إلى إسرائيل، قبل ساعة والتي جاءت ردا على قصف قنصليتها في دمشق .

وقال رئيس الوزراء البريطاني: أدين بأشد العبارات الهجوم المتهور الذي نفذه النظام الإيراني ضد إسرائيل
 

واكد رئيس الوزراء البريطاني، أن بريطانيا ستواصل الدفاع عن أمن إسرائيل وشركائها الإقليميين بما في ذلك الأردن والعراق

وقال وزير الخارجية الفرنسي: ندين بأشد العبارات الهجوم الإيراني على إسرائيل .
 

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، عن وزير الدفاع الإيراني: سنرد بقوة على أي دولة تفتح مجالها الجوي أو أراضيها لمهاجمة إيران
 

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