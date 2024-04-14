رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى يزور مستشفيات الفيوم

قام الدكتور محمد نادى رئيس الادارة المركزية للطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان بزيارة مستشفى سنورس المركزى فى رابع ايام العيد رافقه الدكتور شريف صبحى مدير الطب العلاجى بمديرية الصحة بالفيوم وذلك فى وجود الدكتور سامح حافظ مدير المستشفى والدكتورة منى عبد التواب مفتش التمريض العلاجى بالمديرية وتم تفقد جميع اقسام المستشفى.

وتوجه رئيس الادارة المركزية للطب العلاجى بالوزارة ومدير الطب العلاجى بالمديرية الى مستشفى اطسا المركزى فى حضور الدكتور محمد عبد الله مدير الطوارئ والمستشفيات وهالة احمد مديرة ادارة التمريض ومحمود نور الدين مدير التفتيش المالى و الادارى بالمديرية وتم خلال الزيارة تفقد جميع اقسام المستشفى(الاستقبال والطوارئ -الحضانات -الغسيل الكلوى - عناية الاطفال - الاقسام الداخلية) للاطمئنان على سير العمل والتاكد من تواجد الفريق الطبى لتقديم الخدمة الطبية وذلك فى حضور الدكتور محمد جمال - المدير المناوب للمستشفى و فريق ادارة المستشفى .

و قام بعدها رئيس الادارة المركزية للطب العلاجى بالمرور على مستشفى الحميات وتم تفقد اقسام (الغسيل الكلوى -العناية –الاطفال).

و من جهه اخرى وبناءا على تعليمات الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم بتكثيف المرور على المنشآت الصحية قام فريق اخر من ادارة الطب العلاجى بالمرور على مستشفى الفيوم العام وتم تفقد اقسام (الحضانات والعناية المركزة والاستقبال) بالمستشفى للاطمئنان على سير العمل , كما قام الدكتورمحمد عبد التواب وفريق مراقبة الاغذية و صحة البيئة باستكمال المرور على المنشآت السياحية لمتابعة خطة التامين الطبى اثناء الاحتفال بالعيد.

عيادتين متنقلتين

وصرحت الدكتورة نيفين شعبان -مدير ادارة الرعاية الاساسية بأنه تم تكثيف المرور على وحدت ادارة سنورس الصحية (المركز الطبى -رعاية طفل -وحدة بيهمو - وحدة الكعابى الجديدة) وذلك لمتابعة سير العمل و التاكد من تواجد الفريق الطبى.

واكدت الدكتورة امل امين -مساعد مدير ادارة الرعاية الاساسية بانه تم توفير عيادتين متنقلتين بالاماكن السياحية بمركزى سنورس ويوسف الصديق وهى عيادة متنقلة تتمركز بمنطقة شلالات وادى الريان بيوسف الصديق وعليها فريق طبى قدمت الاسعافات الاولية لعدد من المواطنين وعيادة متنقلة متمركزة بمنطقة السيليين بسنورس وعليها فريق طبى متكامل قدمت الخدمة لعدد من المواطنين ما بين (ضغط وسكر و اسعافات اولية و غيار على جروح) ,كما قامت ادارة الصيدلة بالمرور على مستشفى الصدر ومستشفى سنورس والمراكز الطبية ببندر الفيوم , وقام فريق من ادارة التمريض بالمرور على مستشفى فيديمين .

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