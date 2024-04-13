Bluesky يسمح لرؤساء الدول بالانضمام إلى المنصة

الآن بعد أن فتحت Bluesky أبوابها أمام الجمهور وقدمت بعض خيارات الإشراف الجديدة، قرر الفريق أن الوقت قد حان أخيرًا للسماح لقادة العالم بالانضمام أيضًا. وأخطر منشور من حساب Bluesky الرسمي يوم الجمعة المستخدمين، "بالمناسبة... لقد رفعنا سياسة" عدم وجود رؤساء دول ". لقد تم وضع هذه السياسة على مدار العام الماضي حيث عملت Bluesky على التغلب على جميع الصعوبات المبكرة التي نشأت بسبب كونها شبكة اجتماعية ناشئة.

ظلت Bluesky منصة للدعوة فقط منذ إطلاقها في فبراير 2023 حتى فبراير من هذا العام، عندما تخلت أخيرًا عن قائمة الانتظار. وكانت بلوسكي قد قالت في مايو الماضي إنها غير مستعدة لانضمام رؤساء الدول، بل إنها طلبت من المستخدمين إخطار فريق الدعم الخاص بها "قبل دعوة شخصيات بارزة". لقد نما منذ ذلك الحين إلى أكثر من 5 ملايين مستخدم، واكتسب ما يقرب من مليون مستخدم فقط في اليوم التالي لتوقفه عن طلب رموز الدعوة.