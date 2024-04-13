"حماس" تعلن تسليم الوسطاء في مصر وقطر ردها على مقترح تبادل الأسرى

أعلنت حركة "حماس"، اليوم السبت، تسليم الوسطاء في مصر وقطر ردها على المقترح بشأن اتفاق تبادل الأسرى الذي تسلَّمته يوم الاثنين الماضي.

وقالت "حماس" في بيان: "سلَّمت حركة حماس قبل قليل للإخوة الوسطاء في مصر وقطر، ردَّها على المقترح الذي تسلَّمته يوم الاثنين الماضي"

وأضافت: "نؤكّد في حركة حماس مجدداً على تمسكنا بمطالبنا ومطالب شعبنا الوطنية بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة ، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار".

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الثلاثاء 9 أبريل الجاري، إن "موقف إسرائيل الذي تسلمته بأحدث جولة مفاوضات في القاهرة ما زال متعنتا، وإنها رغم ذلك تدرسه بكل مسؤولية وطنية وستبلغ الوسطاء ردها عليه".

وتابعت الحركة، في بيان لها، أنه "خلال جولة المفاوضات الأخيرة في القاهرة، تسلمنا الموقف الإسرائيلي بعد جهود الوسطاء في مصر وقطر وأمريكا".

ولفت البيان إلى أن "الحركة تقدر الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء"، مؤكدًا "حرصها على التوصل لاتفاق يضع حدا للعدوان الإسرائيلي على غزة".

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، نحو 34 ألف قتيل، بالإضافة إلى إصابة اكثر من 76 ألفا، وآلاف المفقودين، وفقا لوزارة الصحة في غزة .